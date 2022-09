Z pošlapaných židovských náhrobků vznikl památník

Sestavení stabilní a bezpečné konstrukce z dlažebních kostek bylo podle autorů díla náročné. „Snažili jsme se vymyslet nějaký stabilní systém, aby se nám to za dva roky nerozpadlo. Každá kostka je navrtaná na chemickou kotvu, je přivařená k vnitřní konstrukci a celé je to zalité betonem, je to taková nedobytná pevnost,“ usmívá se sochařka.