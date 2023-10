Z flanelky jsem udělal hit. Pavel na Olomoucku navštívil firmu vyrábějící košile

„Debatovali jsme o spoustě věcí a myslím, že jsme panu prezidentovi dali i mírný návod, jak to, co nás pálí, vyřešit. Mnohdy to není tak těžké, jak se na první pohled zdá. Chce to jen politickou vůli,“ řekla Právu starostka hostitelské obce Petra Harazimová (nezávislá).

Pro příklad uvedla problematiku rozpočtového určení daní. „Kdyby byly závislé na nějakém koeficientu, který by byl dopředu daný, třeba větší města by ho měla menší a my malé obce vyšší, bylo by to jednoduché řešení mnoha problémů,“ podotkla.

„Změna u těchto daní by nám rozhodně pomohla. Potřebujeme tady lidi, ale ti nám odchází jinam. Kdybychom na tom byli finančně lépe, neutíkali by. V této souvislosti tady vzešel nápad, aby nebyly dotace s tím, že peníze by se dávaly přímo obcím a městům, které by je pak sdružovaly. Pomohlo by nám to v tom, že budeme dělat, co potřebujeme, a ne co děláme právě jen kvůli dotacím,“ prohlásila jesenická starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

Prezident Pavel varoval před rizikem terorismu

„Systém dotací nemáme šťastně nastavený. Cestou podle mě je, udělat si jeho revizi. Podívat se, které dotace si můžeme dovolit zrušit a které by naopak zrušením přinesly více škod než užitku,“ reagoval na netradiční podnět prezident.

Mluvili i o bazénu

Vůbec největší prostor v diskusi dostala výstavba nového krytého bazénu v České Vsi, který má nahradit stávající, co má už zenit za sebou. Připravena je kompletně, chybí jen peníze. „Pan prezident nám je nemohl pochopitelně slíbit, ale slíbil maximální podporu při jednáních s těmi, co by je mohli přidělovat, tedy s Národní sportovní agenturou a vládou. My jako region s malým počtem obyvatel, a tedy i s malými prostředky, nemáme šanci to zafinancovat jako jiné regiony,“ uvedl starosta České Vsi Petr Mudra (nezávislý).

Foto: Petr Marek, Právo Prezidenta Petra Pavla a jeho manželku Evu v Loučné nad Desnou přivítala tamní starostka Petra Harazimová.

Pozitivně vnímal setkání s Pavlem i šumperský starosta Miroslav Adámek (ANO). „Bylo to konstruktivní. Prezident je hodně orientován v tématech, která nás tady trápí. Bylo to i o konkrétních věcech. Třeba o lékařích. Jak je dostat více do systému, jak naše, kteří u nás vystudují a pak utíkají, tak zahraniční,“ pověděl.

Nápor na firemní e-shop

Pavel ještě před Loučnou dopoledne zavítal do areálu jesenické firmy Woox. Výrobce flanelových košil navštívil i proto, že právě taková košile se stala v době prezidentské kampaně jedním ze symbolů jeho kandidatury na funkci hlavu státu. Flanelové košile v době předvolební kampaně často nosil.

Na konci ledna, krátce poté, co Pavel předal slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové flanelovou košili z produkce firmy Woox, pod náporem zákazníků přestal fungovat firemní e-shop. „Nikdy by mě nenapadlo, že z jedné z mých nejoblíbenějších košil z dětství nakonec uděláme takový hit,“ řekl k tomu novinářům.

Kromě Wooxu prezident navštívil také základní školu ve Vápenné. Tamní školáci ho zahrnuli dotazy i dárky, věnovali mu například vlastnoručně vyrobenou únikovou hru. Odpoledne si Pavel prohlédl Ruční papírnu Velké Losiny a návštěvu Olomouckého kraje zakončí debatou s příslušníky velitelství pozemních sil v Olomouci.