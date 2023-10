Prezident v Olomouci besedoval se studenty Univerzity Palackého

„Mrzí mě to trochu, na druhé straně, už jsem ho kdysi viděl. Chtěl jsem si ho jen poslechnout a doufal jsem také, že od něj třeba dostanu i podpis,“ řekl Novinkám student FF UP Filip Horák, který do sálu nebyl vpuštěn, neboť se zaregistrovat nestihl.

Studenti se dotazovali především na politická témata, první se týkalo západního Balkánu. „Jako Evropa tam máme dluh od doby, kdy se rozpadla Jugoslávie. Neudělala dost, aby si ho získala na svou stranu, a toho využívají ti ze strany druhé,“ uvedl prezident.

Odpovídal také na dotazy na směřování Slovenska po nedávných volbách. Zdůraznil v té souvislosti, že se dostává do složité situace. „Rád bych vyjádřil svůj názor založený na emocích ze společného soužití. Nechci se ale kriticky vyjadřovat k politice suverénní země,“ pravil s tím, že vyhrocená rétorika byla podle něj pouze součástí předvolební kampaně.

Vyjádřil i přesvědčení, že spolupráce obou zemí bude dlouhodobě otevřená a jednotná. „Půjdeme-li jinou cestou, uškodíme si. V této složité době jakékoliv rozdíly mezi námi budou využity proti nám,“ konstatoval.

„Jako Slovenku mě pan prezident velmi potěšil tím, jak se vyjádřil k mé zemi. Moc mě tím povzbudil,“ reagovala studentka žurnalistiky Katarína Dovinová.

Stranou zájmu nezůstal výrok ministryně obrany Jany Černochové (ODS) ohledně vystoupení z OSN kvůli přijaté rezoluci k dění na Blízkém východě.

„Není nic špatného na tom, když slyšíte kritické názory, které společnost posouvají dál. Myslím, že mimo OSN by nám lépe nebylo, byť ji můžeme vnímat jako těžkopádnou a občas paralyzovanou, a to především v zahraničně-politických a bezpečnostních tématech s ohledem na právo veta stálých členů Rady bezpečnosti,“ pravil s tím, že řešením není z OSN vystupovat, ale hledat cesty, jak ji zefektivnit.

Změna atmosféry

Studenti chtěli po prezidentovi rovněž vědět, jaká je pro něj největší výzva současné domácí politiky. „Změna atmosféry,“ odpověděl bez váhání a k vysvětlení použil termín „blbá nálada“.

„Ta má negativní tendenci se šířit a otravovat ty, co mají snahu něco dělat. Když ji neodstraníme a neuvědomíme si, že svět kolem nás jde mílovými kroky dopředu, bude zle. Čas nemáme. Je třeba ukončit hašteření. Pojďme se vzpamatovat a dívat se do budoucna. Říct si, co je potřeba udělat k lepšímu,“ prohlásil.

Studenti, které Novinky oslovily, si z besedy odnášeli jen pozitivní dojmy. „Byla velmi plodná. Prostě typický prezident Pavel. Líbilo se mi vše, co tady řekl. A hlavně, byla to vzájemná komunikace. Odpovídal na to, co nás zajímalo,“ kvitoval Erik Spurný.

Prezident ho ale prakticky ničím nepřekvapil. „Říkal to, co prezentoval už v minulosti. Snad mimo toho, jak srovnával armády Ruska a Číny s tím, že Rusko se spíše jakoby vychloubá a Čína, ač se chová navenek neutrálně, zbrojí tajně. To byla pro mě nová informace,“ pověděl.