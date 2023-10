Prezident Pavel varoval před rizikem terorismu

„Žádná řízená střela odpálená Hamásem k nám nedoletí. To ovšem neznamená, že bychom měli zůstávat úplně v klidu. Riziko rozšíření konfliktu je velmi vážné, protože kdyby se do něj zapojil například Hizballáh a jeho prostřednictvím Írán, může přerůst v regionální konflikt s globálními dopady,“ řekl novinářům prezident.

Česká republika by to, jak dodal, okamžitě pocítila na cenách ropy a navazujících produktů včetně služeb.

„Zároveň by se mimořádně výšilo riziko terorismu. Rozhoření konfliktu mezi Izraelem a arabskými zeměmi by určitě podnítilo všechny radikální a extremistické síly k tomu, aby se svojí formou realizovaly, a toho bychom rozhodně nezůstali ušetřeni ani my. S tím musíme počítat,“ upozornil Pavel.