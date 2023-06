Vzdělaní, mladí a voliči vládní pětikoalice mají k Pavlovi blíž

Značné rozdíly v názoru na Pavla panují i mezi věkovými skupinami. Nejvíc důvěřují Pavlovi mladí lidé od 18 do 29 let, celých 76 procent.

Stejně se vyjádřilo asi 61 procent lidí ve věku od 30 do 44 let. Ve věkové skupině 44 až 59 let má podporovatelů méně, důvěřuje mu zde 57 procent respondentů. O tři procentní body méně je pak k Pavlovi důvěřivých lidí ve věku 60 plus.