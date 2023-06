STEM: Pavel má důvěru většiny, posílil vážnost úřadu

„Petr Pavel vykročil do prvních sto dnů dobře, veřejnost přijímá jeho prezidentství kladně a nezdá se, že by udělal jakoukoliv chybu,“ řekl Právu analytik STEM Martin Kratochvíl. „Zatím neztrácí kapitál, který nasbíral během své kandidatury,“ dodal.

Nelibost podle něj vzbuzoval u veřejnosti i způsob, jakým funkci Miloš Zeman vykonával. „Jestliže je na Hradě člověk, který vede tu funkci v kontrapunktu toho, jak ji vedl Miloš Zeman, tak dostává body i za to, že napravuje domnělé chyby a nedostatky,“ míní Kratochvíl.

Veřejnost si cení Pavlovy reprezentace v zahraničí. Nový prezident splnil poptávku, která zde vznikla při výkonu mandátu Zemanem, jenž kvůli svému zdravotnímu stavu do ciziny příliš nejezdil.

Podíl těchto lidí je srovnatelný s hodnocením Havla a Klause. U Havla se toto číslo pohybovalo mezi 56 a 69 procenty, u Klause to bylo 63 procent.

Působení v regionech ohodnotilo za jedna 22 procent lidí, 28 procent tomu udělilo dvojku a 30 procent trojku. Ani výběr spolupracovníků a poradců není vnímán tak pozitivně. Jedničku by Pavlovi dalo 16 procent lidí, 29 procent dvojku a 34 procent trojku. Asi 12 procent si myslí, že by si hlava státu zasloužila za pět.

Komunikace s vládou má také ještě prostor pro zlepšení. Za jedna mu v této disciplíně dalo 18 procent lidí, dvojku dostal od 34 procent, trojku od 31 procent a 9 procent by mu udělilo rovnou za pět.

Stejně tak by mohl zdokonalit i komunikaci s opozicí. Na vysvědčení mu za ni vystavilo 14 procent respondentů pětku, dalších 11 procent čtyřku a 36 procent trojku. Za „výbornou“ ji pokládá jen 12 procent lidí a „chvalitebnou“ by udělilo 27 procent.

Prezident by podle většiny veřejnosti měl být důsledně nadstranický a měl by stát zcela mimo politické strany. Přeje si to 85 procent respondentů.