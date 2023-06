Prvních 100 dní Pavla. Hráč, který si Hrad užívá

Hlavně se snaží odlišit od svého předchůdce Miloše Zemana. A to politicky i symbolicky, například otevřením Hradu nebo téměř každodenním setkáváním s lidmi a návštěvami veřejných akcí. V kostce lze říci, že mu popularita sedí a že si ji užívá.

V úterý se nebál přijít do Sněmovny pokárat vládu i opozici za jejich neschopnost se domluvit. „Jakkoli tyto boje chápu, občas mě, podobně jako řadu vnímavých voličů, překvapuje jejich urputnost a někdy bohužel i paralýza celé Sněmovny, ke které vedou. Chybí mi větší vzájemné naslouchání a tolerance mezi vládní většinou a opozicí,“ uvedl prezident.

Pavlovy kroky v úřadu mezi českými politiky sklízejí jen zřídka kritiku. Vládní strany k ní ani nemají důvod, Pavel jim do úřadu uvedl každého nominanta na ministra, nevetoval žádný zákon, podepsal i kritizovanou nižší valorizaci penzí a doplňuje je i v zahraniční politice.

„Oceňuji jeho jasné demokratické ukotvení a prozápadní orientaci. Je dobře, že jsme se po letech dokázali vrátit k pravidelným jednáním nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. Její dobrá koordinace na nejvyšší úrovni je základním předpokladem pro to, abychom byli v zahraničí čitelní, a tedy úspěšní,“ řekl Právu premiér Petr Fiala (ODS).

„Na čem jsme se domluvili, to platilo. Jednání byla vždy konstruktivní. Pan prezident se vždy snažil najít řešení a domluvit se,“ řekl Právu předseda Senátu Miloš Vystrčil. S Pavlem si rozumí víc než se Zemanem, který ho odmítl kvůli jiným názorům na Čínu a Tchaj-wan přijímat. „Je to zásadní změna k lepšímu, je to návrat k normální komunikaci,“ poznamenal Vystrčil.