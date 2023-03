Vystrčil: Nebylo to tak, že jsme Pavla měli jako svého kandidáta

„Měl by vykonávat úřad prezidenta tak, jak se vykonávat má. Nevymezovat se proti některým skupinám, snažit se lidi spojovat, hodně komunikovat, naslouchat tomu, co říkají. A když vznikne nějaký spor, tak se ho snažit vyřešit ve prospěch, pokud možno, všech,“ uvedl Vystrčil.

„Rozuměl jsem tomu tak, že to není jednoduché a že jsou některé problémy, které byly způsobeny třeba i chováním některých politiků. To je pravda, ale to rozhodně nebylo hlavním tématem projevu,“ podotkl.