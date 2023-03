Vyšší daně z nemovitostí naráží v koalici

Jen v Praze se loni vybralo na dani z nemovitosti 1,42 miliardy korun. Od příštího roku by to mohlo být až dvakrát tolik, částka navíc by ovšem už nešla do rozpočtu metropole, ale státu. Tak by to podle představy ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) mělo být i u dalších měst a obcí. Rozpočet by podle jeho odhadu mohl získat ročně šest až osm miliard korun příjmů navíc. Proti plánu se již ozval Svaz měst a obcí, zelenou nemá ani od koaličních partnerů.

Foto: Petr Hloušek, Právo Zleva Zbyněk Stanjura, Ivan Bartoš, Petr Fiala a Marian Jurečka na schůzi parlamentu ve středu 1. března 2023