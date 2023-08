Vycvičených civilistů se zbraní na pomoc v krizi je v Česku už tisícovka

O výcvik je velký zájem, rozšiřuje se i nabídka kurzů. Na příležitost, kdy je stát využije, ale záložníci teprve čekají. „Chci být připravená, kdyby se cokoliv stalo,“ popisuje motivaci k přihlášení do kurzu střelkyně Lucie. Spolu s další ženou a třinácti muži právě ukončila třídenní program střelecké přípravy pro středně pokročilé, který redakce Práva navštívila.

„Umíme střílet a reagovat, ale jsme bezpeční k okolí. Policista nechává zbraň v práci. My ji máme doma a můžeme být rychleji, kde je potřeba,“ vysvětluje Právu další z účastníků kurzu.

Vládní nařízení říká, že pokud střelná zbraň, s níž účastník programu střelecké přípravy nakládá, je součástí stanovené zálohy státu, může účastník programu požádat o vyznačení této skutečnosti v centrálním registru zbraní. I to je pro některé z účastníků silná motivace.

„Dává mi to jistotu, že o své zbraně nepřijdu v důsledku vzrůstající odzbrojovací hysterie v Evropské unii,“ vysvětluje Honza, který už má kompletní výcvik za sebou. „Jakkoliv to zní jako klišé, jsem hrdý Čech se zdravým vztahem ke své vlasti a její osud mi není lhostejný,“ doplňuje.

Instruktoři zájem vítají, ale shodují se, že kurzy nejsou vhodné pro každého. „Je to náročný výcvik,“ potvrzuje instruktor Viktor Brebera z České zbrojovky. Přihlášení by podle něj měli zvládnout bezpečnou manipulaci se zbraní a základní střelecké dovednosti.

To ale není podmínkou pro přihlášení do kurzu. Jedinými dvěma kritérii je, že účastník musí být občanem České republiky a zároveň držitelem zbrojního průkazu skupiny E. Ten lze vydat pouze osobám starším 21 let.