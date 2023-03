Vondrák má u zastupitelů ANO plnou podporu, hejtmanem zůstane

„Jednání klubu proběhlo zcela standardně. Bavili jsme se o programu zastupitelstva. O podpoře pana hejtmana jsme se bavili už v minulosti a nic se na tom nezměnilo,“ řekl krajský předseda ANO Josef Bělica.

Jednání krajského zastupitelského klubu ANO netrvalo v pondělí odpoledne ani půl hodiny. Podle Bělici má Vondrák plnou podporu moravskoslezských zastupitelů zvolených za hnutí ANO, i když na jednání nebylo všech 24 členů klubu.

„Má ji od začátku volebního období a nic se na tom nezměnilo,“ doplnil Bělica, který je také primátorem Havířova a poslancem. Na dotaz, jestli má Vondrák i jeho osobní podporu se při odchodu zasmál a jen řekl: „Ježiš Maria…“

Vondrák: Jsme to, co vždycky

Vondrák nečekal, že by se na jednání klubu podpora jeho osoby nějak probírala. „Myslím, že skutečně se stalo to, co jsem očekával, že se budou projednávat pouze body, které budeme řešit v pátek na zastupitelstvu, protože klub zastupitelů mi vyslovil svou podporu a nic se na tom nemění,“ řekl a doplnil, že očekává, že jako klub budou na zastupitelstvu vystupovat jako dosud.

„Pevně věřím, že jsme to, co jsme vždycky byli. Budeme pragmatičtí a věcní, skutečně nám jde o to, abychom zajistili fungování krajské politiky, kterou jsme tady nastartovali,“ poukázal hejtman.

Ten také uvedl, že nezaznamenal ani nějaké napětí uvnitř krajského hnutí. „Samozřejmě v politice se říká, nikdy neříkej nikdy, ale předpokládám, že v klidu naše volební období dotáhneme do konce a nastartujeme to, co se teď děje, to znamená transformaci, která je financována z EU,“ prohlásil.

Odvolání z postu hejtmana nikdo nechce

Bělica ani Vondrák nečekají, že by tak na pátečním jednání krajského zastupitelstva někdo požadoval odvolání Vondráka z postu hejtmana.

„Nikdo z našich zastupitelů to nebude dělat. A mám informace od koaličních partnerů, že také ne. Samozřejmě, nemůžu se dotázat našich oponentů nebo respektive opozice, zda-li bude něco takového chystat, ale ani odtud zatím žádnou takovou informaci nemám,“ uzavřel Vondrák.

Vondrák oznámil odchod z ANO 24. února. Krajské předsednictvo hnutí se v ten den mělo zabývat návrhem celostátního předsednictva na jeho vyloučení. Vondrák tehdy řekl, že by chtěl v pozici hejtmana udržet do konce funkčního období. Dodal, že podporu zastupitelů cítí.

Vondrák je dlouhodobým kritikem poměrů v hnutí a v prezidentské volbě nevolil předsedu ANO Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta a nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. V rozhovoru pro Novinky mluvil o tom, že „v ANO jste buď sluha, nebo nepřítel“.

Následně rezignoval na post místopředsedy hnutí a rovněž opustil poslanecký klub ANO. Ve Sněmovně v současné době působí jako nezařazený poslanec. Zatím je také šéfem školského výboru. Podle informací Novinek jej ale možná ANO bude chtít v budoucnu přeobsadit.