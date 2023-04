Vojenský technický ústav se po nástupu nového šéfa otřásá. Končí klíčoví lidé

Kovář není jediný, kdo z VTÚ odchází. Kašpárek kritiku odmítl a označil ji za směs „pocitů, zkreslování informací a polopravd“.

Situace okolo jednoho ze dvou výdělečných státních podniků spadajícího pod ministerstvo obrany je v návaznosti na několik nestandardních kroků diskutovaná už několik měsíců. Vše začalo rozhodnutím ministryně obrany Jany Černochové vloni v listopadu překvapivě a za nedostatečně vysvětlených okolností odvolat tehdejšího ředitele VTÚ Petra Novotného. Proti tomu se postavila v rámci petice asi polovina ze zhruba 280 zaměstnanců podniku. V polovině února byl pak bez výběrového řízení do čela VTÚ jmenován současný ředitel Jiří Kašpárek.

Od Kašpárkova nástupu před měsícem a půl z podniku odchází nebo bylo odejito podle informací Novinek asi do desítky lidí. Posledním z nich je podle zjištění redakce obchodní a marketingový ředitel Petr Kovář. Ten se na svou funkci rozhodl rezignoval k 2. dubnu, jak oznámil v interním dopise adresovaném zaměstnancům VTÚ.

„Za svou více než pětadvacetiletou praxi v oboru obchodu a projektového řízení jsem se nesetkal s tak katastrofální personální politikou a absolutní manažerskou nekompetencí jako u současného ředitele Ing. Jiřího Kašpárka. Na řadu mých upozornění, že jeho kroky, které zatím ve funkci učinil jsou více než problematické z pohledu etiky, zákonů této země a v důsledku nevratně poškozují státní podnik i klíčové přezbrojovací projekty Armády České republiky, Ing. Jiří Kašpárek nijak nereagoval, naopak, aniž by vzal moje argumenty v sebemenší potaz, v těchto krocích pokračuje,“ zdůvodnil Kolář svou rezignaci v dopise, který mají Novinky k dispozici.

Kromě toho v dopise Kovář nastínil konkrétní seznam důvodů svého odchodu, mezi nimi je například údajná Kašpárkova nekomunikace s podřízenými, neprofesionální chování či „odvolávání zkušených manažerů ve vedoucích pozicích s přímým dopadem na realizaci strategických projektů, ale i dopadem na bezpečnost podniku a následně i ČR“.

„Kombinace pocitů a polopravd“, odmítl Kašpárek kritiku

Redakce požádala o vyjádření a odpovědi ředitele VTÚ Jiřího Kašpárka. Ten potvrdil, že rezignaci v neděli večer obdržel. „Jeho dopis, který jsem obdržel, je kombinací pocitů, zkreslování informací a polopravd. Za dobu svého působení jsem udělal pouhé tři personální změny na vedoucích místech, včetně jmenování ředitele závodu Vyškov, které bylo dlouhodobě neobsazeno,“ napsal Novinkám Kašpárek.

Ke konci března byl také podle informací Novinek odvolán například bezpečnostní ředitel VTÚ Oto Šorna. Ke konci února pak například Kašpárek bez bližších vysvětlení odvolal ředitele odštěpného závodu Slavičín Stanislava Hudečka. Novým šéfem vyškovského závodu se stal tamní technicko-obchodní ředitel a někdejší velitel Vzdušných sil AČR Jaromír Šebesta.

Stejně tak se Novinky obrátily na Kováře s žádosti o komentář k dopisu a důvodům. Svou rezignaci i odeslaný dopis potvrdil, ale k jednotlivým důvodům se vyjadřovat nechtěl.

„S nástupem pana ředitele Kašpárka nikdo neví dne ani hodiny, co pan nový ředitel předvede. S nikým se nebaví a nikomu ani neprezentuje své vize, co chce s podnikem dělat. Ptal jsem ho na to několikrát a nedostal jsem odpověď,“ uvedl pouze stručně.

„Vnímám svůj krok jako možný způsob, jak s něčím pohnout. Mohl jsem se nechat odvolat, čímž se pan ředitel netajil, že se na to chystá, ale rozhodl jsem se obětovat možnost finančního benefitu za odvolání, aby se třeba někdo začal zajímat o to, že v tom podniku se děje něco špatně. A možná to některé schopné lidi v podniku ochrání a podnik nedopadne špatně, to byla moje hlavní motivace,“ doplnil Kovář pro Novinky.

Pod Kováře spadaly největší strategické projekty, na nichž se VTÚ podílí nebo má podílet. Participovat měl na zakázce týkající se izraelských radarů MADR za 3,5 miliardy korun. Jejich zařazení do výzbroje české armády provází problémy, radiolokátory dvakrát neprošly vojskovými zkouškami a podle nedávného vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS) Česko „tlačí na izraelskou stranu, aby urychleně odstranila některé nedostatky“. Na české straně zase věc má brzdit byrokracie.

Ohrožení strategických projektů?

Kovář měl podle informací Novinek vyjednávat za VTÚ s Izraelci také o připravovaném nákupu tří bezpilotních dronů Heron 1. Zdroje redakce obeznámené s děním v podniku se nyní obávají možného ohrožení chodu těchto strategických projektů.

„Tak jako my si prověřujeme dodavatele, i dodavatelé špičkových a citlivých vojenských systémů, jako jsou ty izraelské, si důkladně ověří, s kým sdílejí citlivá data. Konec takto vrcholového manažera, a navíc za okolností, které popisujete, modernizaci AČR zkomplikuje a zcela jistě zpomalí,“ komentoval možné dopady jeden ze zdrojů redakce obeznámený s děním ve VTÚ.

Jisté pochybnosti má i sám Kovář, který zatím neví, kdo si jeho agendu převezme. „Nevím, komu jinému v rámci podniku by se to mohlo předat. Takového člověka neznám. Po technické stránce mohou projekty běžet dál. Co se týká projektového vedení, tak absolutně netuším,“ reagoval na přímý dotaz Novinek Kovář.

Ředitel VTÚ Kašpárek tyto obavy nesdílí.

„Nikdy není projekt o jednom člověku, ale o týmu, který se na projektu celkově podílí. Mým cílem je podpořit maximálně týmovou spolupráci na projektech v rámci VTÚ,“ předestřel Kašpárek.