Vlk, kterého našli v příkopu, pojede na operaci do Prahy

„Veterinář v Chebu udělal rentgen a vyšetření počítačovou tomografií, kde zjistil, že není nic zlomeného, ale že je vykloubený levý běh,“ uvedl Vladimír Tomáš Smolík ze Záchranné stanice handicapovaných živočichů Drosera na Bublavě na Sokolovsku. „Už tam musel ležet den předtím, než byl nalezen, protože kloub už nešel nahodit zpátky,“ pokračoval záchranář. „Proto je nutná operace, v úterý kvůli tomu jedeme do Prahy za specialistou na šelmy,“ dodal Smolík.

Vlk je krotký. „Je apatický, asi ho to bolelo, je v šoku a hlavně je mladý a asi neví, která bije. Má ještě mléčné zuby,“ popisoval chování nalezeného vlka záchranář. „Nechá se opravdu hladit, nevrčí, nekouše, jak si lidi myslí na sociálních sítích. Normálně se nechal přenést,“ konstatoval Smolík. „Já si myslím, že ta zvířata poznají, když jim lidé chtějí pomoci, a pak se podle toho asi i chovají. To je můj názor,“ dodal záchranář.

Drosera bude muset za operaci vlka veterináři zaplatit. „Máme transparentní účet na provoz stanice a dobří lidé nám posílají peníze i na operaci vlka a také na krmení,“ uvedl Smolík, který zatím nemá úplnou představu, kolik bude operace stát. „Kolega byl se svým ovčákem s podobným problémem na operaci a to stálo šedesát tisíc,“ poznamenal. „Bude to asi ranec. Malé zákroky nám dělá veterinář sponzorsky zadarmo, ale tohle bude asi dost náročné,“ dodal.

Vlk sice nemá zlomeniny, ale kvůli operaci kyčle bude muset do Prahy.

Pokud se operace vydaří a vlk se plně uzdraví, chystá se Drosera vlka opětovně pustit do přírody. „Chtěli bychom ho zase v těch kopcích vypustit, ale chtějí mu dát obojek, aby ho mohli sledovat. To chtějí odborníci, ale mě se to osobně nelíbí, protože bych sám nechtěl mít na krku nějaký kroužek,“ uzavřel Smolík s tím, že pomoci vlkovi lze na transparentním účtu: 6005200359/0800.