Vláda řeší zastropování cen elektřiny. Čekáme na tiskovou konferenci

„Předpokládám, že konkrétní parametry zazní dnes po jednání vlády,“ řekl novinářům při příchodu do Strakovy akademie šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) měl vládě podle svých nedělních slov doporučit garantovat ceny proudu i v průmyslu, ačkoli to nese rizika. Mohlo by to být totiž podle něj vyhodnoceno jako nepovolená veřejná podpora. Limitní cena elektřiny pro podniky je podle něj 200 eur za megawatthodinu (MWh), tedy v přepočtu zhruba 5000 korun.