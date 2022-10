Vláda obcím na Plzeňsku stanovisko armády k Líním neřekla, slíbila studii

Plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti) uvítal dopadovou studii. „Bez ní nemůžeme činit další kroky. Co se týče stanoviska armády, nedozvěděli jsme se ho. Ale pan premiér nás ujistil, že vláda by neudělala žádné rozhodnutí, které by ohrozilo obranyschopnost České republiky. To mi přijde dostačující,“ zhodnotil.