Jurečka: Na nízké nezaměstnanosti se podílí i integrace 121 tisíc ukrajinských uprchlíků

„Je to velmi pozitivní zpráva. Bereme ji trochu jako samozřejmost, a tak to není,“ okomentoval po jednání vlády data ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) s tím, že vláda tomu svými kroky napomohla.

„Děláme tyto kroky proto, že kdybychom využili plně volné pozice, které ty firmy poptávají, tak jen na základních odvodech by to bylo do rozpočtu plus 45 miliard korun. Je potřeba ale tyto změny udělat bezpečně, abychom neohrozili bezpečnost České republiky, a aby zahraniční pracovníci byli ze zemí, které nám jsou hodnotově a kulturně blízké,“ uzavřel Jurečka.