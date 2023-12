Ukrajinští uprchlíci si budou moci prodloužit dočasnou ochranu, schválila Sněmovna

Poslanci v pátek schválili „lex Ukrajina šest“. Znamená to, že ukrajinští uprchlíci by si mohli prodloužit dočasnou ochranu v Česku o další rok, tedy do konce března 2025. Novela zamíří do Senátu, pak ji musí podepsat prezident.

Foto: Jan Handrejch, Právo Vít Rakušan, Marek Benda a Ivan Bartoš na jednání Poslanecké sněmovny.

Článek „Zásadním cílem návrhu je nastavení mechanismu prodloužení ochrany do konce března 2025, což je celoevropské rozhodnutí, na které reagujeme v našem právním řádu," hájil novelu na plénu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Dočasná ochrana umožňuje ukrajinským uprchlíkům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, ke vzdělání nebo na pracovní trh. Postup prodloužení by měl být prakticky stejný jako letos. Ukrajinci se budou muset do 15. března příštího roku nejprve elektronicky registrovat. Při tom si zároveň zarezervují termín k osobní návštěvě pracoviště ministerstva vnitra. Tam obdrží vízový štítek, kterým pak budou dočasnou ochranu prokazovat. K vyznačení štítku se budou muset lidé dostavit podle předlohy do konce září 2024. Potvrzení o ubytování budou muset běženci předkládat nově s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti nebo pronajímatele. Zároveň poslanci prostřednictvím novely omezují dobu bydlení běženců v bezplatném nouzovém ubytování a upravují vyhošťování lidí s dočasnou ochranou. Pro přijetí předlohy hlasovali zástupci koalice i opozičního hnutí ANO. Hnutí SPD se nepodařilo prosadit zamítnutí předlohy.