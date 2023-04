Velikonoční výluky na linkách metra A i C. Přestupy budou dobrodružné, DPP zveřejnil videonávod

Od pátku do pondělí bude v pražském metru přerušen provoz v úsecích I. P. Pavlova–Vltavská na trase C a Náměstí Míru–Strašnická na lince A. Dopravní podnik (DPP) využije nižší poptávku během velikonočních svátků k opravám. Komplikace se kvůli výluce dají čekat při přestupech mezi linkami, DPP zveřejnil videa, kde radí, jak na to.