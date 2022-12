Ve Vrchlabí slavnostně otevřeli nové akvacentrum. Po sedmi hodinách pro závadu přerušilo provoz

Na odstranění závady pracuje odborná firma. Vedení radnice předpokládá, že provoz akvacentra by měl ve středu pokračovat podle otevírací doby.

„Došlo k technické závadě na vstupu do rozvodny elektrické energie v objektu akvacentra. Nikomu se nic nestalo, nikdo z návštěvníků ohrožen nebyl,“ uvedl Plašil.

Provozovatel, městská organizace Aquacentrum Vrchlabí, sestavila seznam návštěvníků, kterých se výpadek dotkl a bude se jednat o kompenzacích. „Bude se to řešit, až půjde elektřina, až po obnovení provozu návštěvnického systému,“ potvrdil Plašil.

Radnice podle něj začala závadu řešit s dodavatelem stavby v rámci reklamačního řízení. „Nyní musí servis zjistit, kde se stala chyba a jakým způsobem lze rozvaděč uvést do provozu. Předpokládáme, že ve středu v 10:00 aacentrum otevřeme podle stanovené otevírací doby,“ odhaduje Plašil.

Otevírací doba je 27. až 29. prosince od 10:00 do 20:00, 30. prosince od 10:00 do 21:00, na Silvestra od 10:00 do 14:00 a v neděli 1. ledna bude zavřeno.