Válek: Návrhy připojištění už příští rok

„Mám tři podmínky: nesmí to být nic, co je dneska hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nesmí to zhoršit kvalitu a dostupnost zdravotní péče,“ řekl.

Rozsah možného připojištění je podle něj obrovský, například podrobnější preventivní prohlídky, které už teď některé firmy hradí svým manažerům, telemedicína nebo sociálně-zdravotní pomezí, tedy péče o většinou starší pacienty, například s demencí, v lůžkových sociálních zařízeních. Dříve zmiňoval i stomatologii.

Změny také u úhrad

Změn by mělo doznat i vyjednávání o úhradách zdravotní péče s pojišťovnami. Dohody by měly být nově dvouleté, nyní se dělají vždy v polovině roku na následující rok. Návrhy mají předložit zástupci poskytovatelů zdravotní péče. Obě výzvy si dala vláda už loni do svého programového prohlášení.

„V letošním roce jsme podpořili jednodenní chirurgii a v příštím roce bych to chtěl rozšířit na celou jednodenní medicínu, aby pacient trávil v nemocnici co nejméně času. Aby tam nebyl proto, že to jakýmkoliv způsobem přináší zisk nemocnici,“ vysvětlil Válek.

Pracovat chce ministerstvo i na systému bonusů pro pa­cienty, kteří dbají o své zdraví a chodí na preventivní prohlídky. „Chtěl bych, abychom zahájili diskusi o bonusech. Aby ti, kteří se pravidelně zúčastňují screeningů, měli nějaké výhody. Bonusový systém ale nespustím dřív než v předposledním či posledním roce volebního období,“ uvedl ministr. Řádné sněmovní volby se uskuteční na podzim 2025.

Zdravotní pojišťovny už teď odměňují pacienty, kteří nevynechávají preventivní prohlídky, vyššími příspěvky z fondu prevence.