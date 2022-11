Válek: Připojištění by mohlo do zdravotního pojištění přinést až 5 procent navíc

„Bude zachována vysoká kvalita zdravotní péče pro všechny občany bez ohledu na to, v jaké jsou sociální a ekonomické situaci,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS), který v úterý pokračoval v bilančních návštěvách ministerstev na ministerstvu zdravotnictví.

Podobná možnost je podle Válka ve většině západních evropských zemí. „Vždycky to vede k tomu, že z toho mají výhody ti, kteří mají zájem pečovat o své zdraví a být aktivní. Klíčové je, že peníze pořád musí zůstávat v systému a nesmí být ze systému vyváděny jinam,“ dodal ministr.

Do veřejného zdravotního pojištění přicházejí peníze vybrané od zaměstnavatelů a zaměstnanců na pojistném odvodu ze mzdy, platby osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a platby státu za takzvané státní pojištěnce.

Těch je zhruba 5,9 milionu, jsou to děti, senioři, nezaměstnaní nebo vězni. Letos za ně odvádí stát 1878 korun měsíčně, příští rok to bude o 111 korun víc. Podle Válka to přinese asi o 20 až 30 miliard korun víc.