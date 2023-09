Válek chce obnovit výrobu penicilinu v Česku

O nedostatku některých léků se hovoří měsíce. Problém byl či stále je například s penicilinovými antibiotiky, sirupy pro děti či inzuliny. Válek kvůli tomu čelí opakovaně tvrdé kritice, zejména od sněmovní opozice. Brání se tím, že problém s nedostatkem léčiv se netýká pouze Česka, ale je to problém celoevropský, léčiva prý chybí také v USA. Před zhruba dvěma týdny navíc ministr uvedl, že antibiotika jsou, ale problémem je nerovnoměrné rozložení mezi lékárnami.

Ministerstvo jedná o obnovení výroby nedostatkového penicilinu primárně s držiteli licencí na výrobu těchto léků. „Podle mého názoru probíhají extrémně úspěšná jednání s několika držiteli licencí a s několika místy, kde jsou výrobní kapacity, které by bylo možné spustit,“ přiblížil dále Válek.

Zda by již Češi mohli příští rok na podzim, kdy každoročně začíná období respiračních onemocnění, užívat v tuzemsku vyrobená antibiotika, o tom nechtěl příliš spekulovat.

„Uděláme maximum pro to, abychom dostali výrobu do České republiky,“ reagoval neurčitě na přímý dotaz moderátora, s tím, že první informace sdělí vládě, až následně veřejnosti.

Válek zároveň v souvislosti s nedávno schváleným navýšením přesčasové práce lékařů řekl, že se připravuje ve spolupráci s poslancem Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) předložení do Sněmovny novely zákoníku práce, která by navýšení přesčasů zrušila a vrátila do původního stavu.