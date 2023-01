V Terezíně se zřítila další část Žižkových kasáren

Město teď bude pracovat na zajištění odborného odhadu na opravu střechy, která by zchátralou památku stabilizovala. Projektová dokumentace by mohla být hotová letos, oprava by zřejmě začala příští rok. V úterý to řekli starosta René Tomášek a hejtman Jan Schiller (ANO). Doplnili, že ministerstvo pro místní rozvoj nedávno přislíbilo na celkovou rekonstrukci tři miliardy korun.