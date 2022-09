V SPD končím, vzkázal europoslanec Blaško Okamurovi

Blaško kritizuje šéfa hnutí za nedemokratické jednání vůči členům SPD. Okamura se podle něj obklopuje jen lidmi, kteří si nedovolí mu oponovat, a zasahuje do skladby regionálních volebních kandidátek. Blaško již dříve oznámil, že chce kandidovat na prezidenta. Okamura v sobotu oznámil, že jediným kandidátem hnutí pro prezidentské volby je poslanec Jaroslav Bašta.

Blaško zkritizoval předsedu SPD také za to, že údajně nerespektuje rozhodnutí regionálních organizací hnutí o skladbě volebních kandidátek. „Vy jim je překopete a dosadíte lidi, kteří nejsou nijak spjati s daným regionem, a navíc pochází z konkurenčních stran, jako ČSSD, ODS a dalších, kteří do hnutí vnáší manýry těchto stran. Členům se to nelíbí, a pokud nesouhlasí, jsou vyhozeni,“ doplnil europoslanec.