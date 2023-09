V sobotu Dny NATO navštívilo sto tisíc lidí

To, že návštěvnost prvního dne letošních Dnů NATO bude vysoká, předpovídal Zbyněk Pavlačík, předseda spolku Jagello 2000, který akci organizuje, ještě před oznámením odhadu počtu návštěvníků od Policie ČR.

„Můžeme to přičítat jednak po mnoha letech babímu létu a také atraktivnímu programu,“ poukázal. Upozornil, že program dynamických i statických ukázek byl tradičně na evropské úrovni. „Jsou tady letos k vidění věci, které, ne že v České republice, ale ani v okolních zemích k vidění ještě nebyly,“ poukázal.

To, zda to způsobil fakt, že právě Polsko bylo partnerskou zemí třiadvacátého ročníku Dnů NATO, si netroufal tvrdit.

„Polštinu v areálu slyšíte, ale to není zase něco úplně převratně nového, protože právě z jižního Polska k nám návštěvníci jezdívají pravidelně. I proto máme web vedle angličtiny také v polštině, víme, že Poláci tady jezdí, a my jsme za to rádi,“ nastínil předseda spolku Jagello 2000.