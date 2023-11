„Jdu ke kamarádovi hrát hry.“ V ostravské základní škole stávkuje 98 procent zaměstnanců

Kolem školy se v pondělí kolem půl osmé ráno přece jenom pár dětí a rodičů objevilo. Ale spíše ze zvědavosti. „Šla jsem to raději zkontrolovat. Kdyby se třeba ještě rozhodli otevřít. No, nedá se nic dělat, dcerka jde se mnou dnes do práce. Já je na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu to nám rodičům komplikuje život. Dcerka chodí teprve do druhé třídy a opravdu si nedovolím ji nechat bez dozoru. Je to číslo,“ svěřila se Právu třiatřicetiletá Hana, která pracuje jako účetní.