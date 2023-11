V Novém Boru stávkovaly i tři úřednice z radnice

Nebýt stávky, možná by řešily nějakou žádost o kácení dřevin, vydávaly by souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady nebo by se zabývaly žádostí o stavební povolení k vodnímu dílu.

Foto: Michael Polák, Právo Ke stávce se v pondělí připojily také úřednice z odboru životního prostředí na radnici v Novém Boru na Českolipsku. Zleva Jitka Klásková, Jana Salačová a Věra Svobodová.