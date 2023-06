V Modré mají rybí unikát. Stopadesátikilovou vyzu velkou přivezli z farmy v Německu

Nazelenalé vody venkovní expozice v Modré na Uherskohradišťsku brázdí stovky ryb. Od minulého měsíce je mezi nimi i jeden nepřehlédnutelný zástupce vyzy velké. Do Česka ho přivezli z jeseteří farmy v Německu.

„Je to největším jedinec vyzy, jakého jsme vůbec dokázali v Evropě sehnat. Přivezli jsme k nám samici, 29 let starou, 2,5 metru dlouhou a vážící 150 kilogramů,“ řekl Novinkám Jiří Kroča, vedoucí areálu Živá voda.

Vyzy velké jsou považovány za největší sladkovodní ryby světa. V průběhu života se však pohybují i ve slaných vodách. Na délku mohou mít běžně kolem pěti metrů. Jsou také rekordmany v dlouhověkosti, dožít se můžou sto až sto dvaceti let.

„Celý transport z Německa proběhl k naší radosti bez komplikací, takže se těšíme na to, že se tu bude vyze dařit, bude zdárně růst a čeká ji spousta šťastných let,“ přeje si Kroča.

Získat tento exemplář podle něj nebylo vůbec jednoduché. „Je to jikernačka, což byla docela komplikace při vyřizování, protože jikernačky jsou obecně velmi vzácné, logicky kvůli kaviáru. Celá administrativa vydala na několik let námluv, než jsme se na dovozu domluvili,“ přiblížil vedoucí s tím, že její hodnota je nevyčíslitelná.

Společnost dělá vyze samec stejného druhu, kterého mají ve zdejších vodách už víc než deset let. Má zhruba dva metry a asi 90 kilogramů na váhu.

„Vyzy máme zařazeny v naší expozici kvůli tomu, že je to historicky původní druh, který tady běžně migroval a připlouval do našich řek, aby se tady množil. Připlouval až z dalekého Černého moře, dnes už to bohužel možné není, kvůli výstavbám na řekách a různým stavebním bariérám jako jsou přehrady, jezy, zdymadla. Migrace neprobíhá přirozeně jako dřív,“ vysvětlil.