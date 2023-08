V inzerci na webu lze sehnat smrtelný jed používaný při popravách

„V průběhu let jsme si vybudovali vynikající pověst tím, že našim zákazníkům nabízíme vynikající kvalitu Nembutalu s 99procentní čistotou, příjemný a profesionální zážitek z nakupování se stoprocentně diskrétním balením, krátkodobé dodání a přátelskou zákaznickou podporu,“ slibuje společnost.

Dvacet gramů smrtícího přípravku v prášku by vyšlo na 420 eur, tedy přes deset tisíc korun. V příbalovém letáku u veterinárního prostředku na bázi pentobarbitalu je však výslovně uvedeno, že už i jeden gram může být pro člověka smrtelný.

Shodně se vyjádřila také Česká lékárnická komora. „Zásilkový prodej léků vázaných na předpis, tedy i jejich online prodej, je nelegální. V případě tohoto inzerátu jde o lék pentobarbital, který se řadí do speciální skupiny návykových látek, takže jde také o nelegální prodej návykových látek,“ řekla Právu mluvčí komory Michaela Bažantová.

V trestním zákoníku stojí, že se prodej, nabídka a zprostředkování psychotropních, omamných látek a jedů trestá odnětím svobody od jednoho do pěti let. Sazba se ale zvyšuje, pokud se tak děje v rámci organizované skupiny či když takový podnik skončí smrtí člověka či více lidí, v takovém případě může jít až o osmnáct let za mřížemi. Trestná je ze zákona i příprava.