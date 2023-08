V Beskydech pěstují unikátní český česnek

„Byla to nečekaná zpráva. V roce 2021 jsem požádal brněnský zemědělský ústav, zda by zjistili, co tady vlastně moje rodina už téměř sedmdesát let pěstuje. Chtěl jsem vědět, jakou odrůdu česneku máme, abych věděl, co budu prodávat lidem,“ popisoval Novinkám Martynek s tím, že ústav jeho česnek zkoumal osmnáct měsíců.