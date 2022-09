Úsporný tarif na výši dávek nemá vliv

„Chceme ubezpečit, že příspěvek z úsporného tarifu nijak neovlivní výši vašeho příspěvku na bydlení,“ uvedlo MPSV na svém facebookovém profilu. Podle mluvčí úřadu Evy Davidové by tomu mělo být podobně i u dalších sociálních dávek. „Není to příjem, je to typ podpory,“ řekla Právu Davidová.

Výše příspěvku se přitom řídí příjmy a výdaji domácnosti v předchozím čtvrtletí. Tedy v říjnu až prosinci za červenec až září. Od října se povinně dokládají za první a třetí čtvrtletí. Pokud se někomu od října změní příjmy nebo výdaje na bydlení tak, že by měl nárok na vyšší příspěvek, mělo by se to na něm odrazit v lednu. Ale musí si to ohlídat sám, protože se tyto údaje za čtvrté čtvrtletí nedokládají povinně.