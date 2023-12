Úsek u Brna proslavený vlekoucími se kolonami ohlídá radar měřící rychlost

V ranní i odpolední špičce ale rozhodně nehrozí, že by někdo místem svištěl nepovolenou rychlostí. Naopak, kolony se tu posouvají šnečím tempem, případně se i na desítky vteřin zcela zastaví, to když se některý z řidičů rozhodne pustit odbočující auta.

Situace pro řidiče by se měla zlepšit za čtyři roky. ŘSD totiž chystá dvě stavby, konkrétně mimoúrovňovou křižovatku u Kuřimi a další u blízkého Podlesí. Stavět by se mělo začít v roce 2025. Náklady na stavby se zatím odhadují na 700 milionů korun.

Definitivně by měla neutěšenou situaci vyřešit stavba rychlostní komunikace nazvaná 1/73 od Brna na sever. O ní politici mluví už desítky let, zatím se ale do země nekoplo a roky to lepší nebude, jak přiznává i ŘSD ve svých podkladech.