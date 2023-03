Ukrajinští uprchlíci uspořádali úklid parku v Jihlavě. Chtějí tak Čechům poděkovat

„Ukrajinci byli nadšení, na uklízení se úplně vrhali. Zajímavé bylo, že ženy přišly velice krásně upravené. Byl to takový paradox, kontrast k těm pytlům na odpad. Šlo nám také o to, aby to byla akce proti náladám v Česku, kdy někteří Češi říkají, že jim Ukrajinci berou peníze, že jsou bordeláři. Dělám s nimi (uprchlíky) rok, neříkám, že s nimi nemám některé špatné zkušenosti, ale vesměs pozitivní,“ řekl pro ČTK Radim Fiedler z organizace F Point.