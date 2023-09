Učitel nezvládl rozchod s partnerkou. Soka nabral na kapotu auta

K incidentu došlo loni v březnu na návsi jedné z vesnic na Brněnsku. Hikeš se potkal se svým sokem u domu jejich společné lásky. Hikeš přitom stál vedle svého vozu Lada a když se druhý muž přiblížil, skočil do auta a rozjel se proti němu.

„Úmyslně na něj vozidlem najel, kdy z důvodu předejití nárazu vyskočil poškozený na kapotu vozidla a jelikož řidič pokračoval v jízdě vpřed asi dvacet metrů, tak se chytil za kapotu vozidla. Po ujetí této vzdálenosti obžalovaný prudce zabrzdil, v důsledku čehož poškozený sjel po kapotě vozidla a upadl na vozovku před vozidlo,“ stojí v rozsudku okresního soudu Brno-venkov, který má redakce k dispozici.

Byl přesvědčený, že s ním čeká dítě

Hikeš u soudu tvrdil, že ten den jel za bývalou milenkou, která byla těhotná, neboť byl přesvědčený, že dítě čeká s ním. U rybníka na návsi pak spatřil svého soka, který se k němu prý rozběhl.

Brankáře soudí za zranění útočníka při vesnickém fotbale

„Bál jsem se, že na mě bude chtít zaútočit, tak jsem sedl do auta, chtěl jsem co nejdříve odjet. Zařadil jsem jedničku a on mi skočil na kapotu, rukama a telefonem bušil do čelního skla,“ vysvětloval Pavel Hikeš.

„Já jsem se lekl, sjely mi nohy z pedálů a auto se rozjelo. Chtěl jsem zamezit nějakému horšímu zranění, tak jsem instinktivně dupl na brzdy. On z kapoty upadl a já jsem zařadil zpátečku, abych opustil místo,“ dodal.

Druhý muž viděl situaci dost rozdílně. „Obžalovaný na mě něco vykřikoval, šel jsem směrem k němu a chtěl jsem mu říct, ať mě a přítelkyni nechá na pokoji. Přišlo mi přes čáru, že tam dělá ostudu na návsi. Když jsem se přiblížil, on sedl do auta, rozjel se a nabral mě na kapotu. Viděl jsem, jak se v autě směje, na to nikdy nezapomenu,“ otřásl se při vzpomínce na situaci, z níž si mimo jiné odnesl tříštivou zlomeninu hlezenní kosti.

Nelogická obhajoba

Sama žena, okolo níž se celý spor točil, přiznala, že se vídala s oběma muži. „S obžalovaným už nejsem v žádném kontaktu, mám ho zablokovaného, protože mi neustále vyhrožoval, zveřejňoval fotky se mnou a vyhrožoval, že má i nějaké moje intimní fotky nebo videa,“ vypověděla žena.

Její přítel pak skutečně na narozeniny dostal její nahou fotku, která mu přišla z facebookového účtu jednoho z bývalých žáků obžalovaného.

Senát okresního soudu Brno-venkov v čele s Lenkou Jirsovou neměl pochyb o vině obžalovaného.

Nejvyšší soud se zastal řidičky, která se srazila s motorkářem

„Uvedl, že když byl poškozený na kapotě, měl zařazený první rychlostní stupeň, v šoku sundal nohy z pedálů a došlo k rozjetí auta. Tato obhajoba je však zcela nelogická, neboť v tomto případě by došlo ke „chcípnutí“ motoru a maximálně určitému poskočení vozidla dopředu, kdy tento pohyb by zcela jistě neměl dostatečnou razanci k tomu, aby u poškozeného vznikla jeho zranění,“ napsala soudkyně do verdiktu.

„U obžalovaného nebyla shledána po činu žádná sebereflexe či snaha o řešení celé si­tuace. Takto uložený trest se jeví dostatečným k nápravě a uvědomění si, že zejména jako učitel má být příkladem a pozitivně působit na chování mladistvých, a ne své soukromé vztahy řešit takto vyhroceným způsobem,“ zdůraznila soudkyně.

Skončil i ve škole

Zákaz řízení soud přidal proto, že auto bylo použito ke spáchání trestné činnosti. Verdikt je pravomocný, protože Hikeš se svým odvoláním ne­uspěl u brněnského krajského soudu.

Navíc kvůli odsouzení přišel i o práci učitele, střední škola, kde působil, se s ním totiž po­dle zjištění Práva rozloučila.