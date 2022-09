U stoupenců Babišovi soud neublíží. Komplikuje mu kandidaturu na Hrad, míní odborníci

Předsedovi ANO Andreji Babišovi obviněnému z dotačního podvodu by však probíhající soud mohl zkomplikovat kampaň na Hrad, pokud se do ní pustí.

„Veřejnost je už rozdělená dlouho. Příznivci Andreje Babiše věří interpretaci, že je to politický proces a ‚účelovka‘, a odpůrci zase očekávají, že bude odsouzen. Řekl bych, že kdovíjak velký vliv na komunální volby to mít nebude. Vliv by to mohlo mít na volby prezidentské. Aby Andrej Babiš uspěl v druhém kole prezidentské volby, potřeboval by změnit názor u významné části lidí, která ho dnes vnímá negativně. Protože 30 procent voličů, které má podle průzkumů hnutí ANO, mu ve druhém kole k ničemu není, to mu nestačí. A soudní proces mu v získání voličů nepomůže,“ komentoval situaci pro Novinky Mlejnek.

Můj otec znásilnil moje základní lidská práva, řekl u soudu Andrej Babiš ml. Krimi

Podle jeho názoru se Babiš o kandidatuře na Hrad nerozhodne podle průběhu soudu, ale podle průzkumu veřejného mínění. Pokud bude jeho závěrem, že ve druhém kole voleb nemá šanci vyhrát, tak se do nich nepustí.

Rozhodnutí má Babiš sdělit 28.října.

Co si Andrej Babiš opravdu nepřeje, je pustit se do voleb, které prohraje Miloš gregor, politolog

Politolog Miloš Gregor z brněnské Masarykovy univerzity rovněž nepředpokládá, že by Babišův soud měl mít dopad na výsledek komunálních či senátních voleb, které se konají příští pátek a sobotu. V malých obcích lidé podle něj volí ty, které osobně znají a stranická příslušnost je jim takřka lhostejná, ve velkých městech už zase má drtivá většina voličů na Babiše a hnutí ANO názor utvořený a probíhající soud jej nezmění.

Soud by uškodil u váhajících voličů

„Jeho podporovatelé budou nadále stát za Andrejem Babišem, jeho odpůrci akorát dostávají potvrzení, že patří před soud,“ řekl Novinkám Gregor. „Informace, které zazněly před soudem, nejsou nové. Co je nové, to jsou jen detaily. Ale nemění nic na meritu věci. Pro Andreje Babiše je to nepříjemná záležitost, pokud by se rozhodl kandidovat na hlavu státu. Z předvolebních mítinků jezdit do soudní síně není nic příjemného. Určitě by se mu to vracelo v debatách a odkazovali by na to i protikandidáti. Jistě by to bylo něco, co by mu škodilo i u váhajících voličů,“ dodal.

V duelu s Babišem by vyhrál Pavel. Stoupá podpora Nerudové Prezidentské volby

Jestli je podle Gregora něco, co si Andrej Babiš opravdu nepřeje, tak je to pustit se do voleb, které prohraje. „Přišel by o aureolu úspěšného politika, kterému se daří. Mohl by pak nastoupit na cestu jako (slovenský expremiér) Robert Fico a mohl by to být začátek jeho politického propadu,“ uzavřel.

Politolog Jan Bureš předpokládá, že Babišovi k rozhodování o prezidentských volbách pomůže výsledek komunálních a senátních voleb. Pokud ANO neuspěje, Babišovy ambice se zchladí, a naopak. „Samozřejmě tam může být i motivace získat imunitu, aby se na něj nevztahovaly rozsudky,“ podotkl.

Podle Bureše jsou ale informace ze soudu, které se dostávají k veřejnosti, nepřehledné. Společnost je rozdělená na ty, co Babišovi věří, a na ty, co mu nevěří. „A ani poté, co padne rozsudek, se názory lidí, obávám se, nezmění. Pokud soud Babiše odsoudí, tak jeho fanoušci takový rozsudek nepřijmou. A naopak, pokud bude osvobozen, tak to nepřijmou Babišovi odpůrci,“ myslí si Bureš.

Do určité míry může naopak soudní líčení Babišovi příznivce zaktivovat a utvrdit jeho jádro voličů. „Dokonce si myslím, že vystupování Babišova syna Babišovi staršímu pomáhá. Protože starší generace se může cítit uražena tím, že syn na veřejnosti útočí na svého otce. Bez ohledu na to, co Babiš mladší říká,“ poznamenal Bureš.

Marketingový odborník Karel Pluhař souhlasí s tím, že soud komunální a senátní volby neovlivní. „Celá kauza Čapí hnízdo už je veřejnosti dobře známá a probíhající soud ji akorát připomene. Navíc do další fáze se soud dostane, až bude po volbách. Podporovatele ANO a fanoušky Andreje Babiše výsledek prakticky nezajímá a nejhlasitěji budou reagovat lidé, kteří by ANO stejně nevolili,“ řekl Novinkám.

„Navíc velká politika hýbe s komunálními volbami jen v největších městech jako Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň. Čím menší obec, tím důležitější jsou osobnosti na kandidátce a to, jak se zasloužili o zlepšení života ve svém okolí. O něco větší by mohl být vliv na druhé kolo senátních voleb, v nich ale ANO nemívá silné výsledky,“ dodal Pluhař.