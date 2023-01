U Anděla věří, že Nerudová neřekla poslední slovo

„Já sem myslel, že budeme slavit, a ono je to na tryznu. Ach jo, mohli jsme mít Danuši, a místo toho vybíráme ze dvou komunistů. To jsme to zase dopadli,“ postěžoval si sousedům postarší muž při vstupu do hospůdky v narážce na postup Petra Pavla a Andreje Babiše. Záhy na stole vedle něj přistála sklenice piva.