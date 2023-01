Politolog Jan Kubáček: Druhé kolo bude o poslední emoci

Nerudová podle něj z veřejného prostoru nezmíní. „Danuše Nerudová to dneska nezabalí, začne plánovat politickou kariéru. Podařilo se jí dostat se do povědomí lidí. Politika je návyková,“ podotkl.

Pavel by se měl podle Kubáčka v příštích čtrnácti dnech zaměřit na regiony. „Měl by se soustředit na kraje Pardubický, Vysočina, Liberecký, Zlínský a místa v Moravskoslezském kraji, ve kterých se volí hodně regionálně, alternativně,“ popsal Kubáček. Podle něj by bylo chybou se vracet jen do bašt, ve kterých byl volen.