Tisíce domácností v Brně čeká kvůli havárii studená noc

„Havárie je na našem zařízení, došlo k úniku horké vody z horkovodu kvůli netěsnosti hlavního řadu. Zvolili jsme noční opravu, aby se to co nejméně dotklo tepelného komfortu domácností,“ informovala mluvčí tepláren Zuzana Novotná.

„V době od 21:00 do 5:00 je obvykle v dodávkách noční útlum a byty pouze temperují, ani to ale nyní nebude možné,“ podotkla s tím, že od 21:00 nepoteče teplá voda.

Podle plánu by měla být oprava hotová do pěti hodin ráno. „Bohužel to nelze zaručit na 100 procent, jde o opravu havárie, a při opravě se tak mohou objevit nepředvídatelné potíže,“ dodala Novotná.