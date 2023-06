Test repelentních náramků ukázal, že žádnou ochranu neposkytují

„Některé výrobky slibují na obalech dokonce několikatýdenní ochranu proti poštípání, a to i při cestách do tropických oblastí. S ohledem na to, že námi testované čtyři různé výrobky naprosto žádnou ochranu neposkytly, ani po dobu jedné minuty od nasazení, může se jednat doslova o hazard se zdravím, pokud spotřebitel tvrzení na výrobku uvěří,“ varoval vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci Martin Kulma.