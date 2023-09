Taktické letectvo počítá s nejmodernější verzí F-35. L-159 skončí

Letouny 4,5. generace, které byly také zvažovány, podle materiálu „poskytují pouze časově omezené řešení“. „Splnit nároky bojiště v budoucnosti bez omezení pak mohou jen letouny páté generace, které budou kompetitivní i v polovině tohoto století,“ stojí v textu.

Výhodou má být vysoká šance těchto strojů na přežití, která je pro malé letectvo klíčová vzhledem k vysoké ceně letadel.

Operační požadavky po roce 2040 bude podle výhledu možné splnit pouze s letouny páté generace v počtu 24 kusů doplněné o bezpilotní prostředky kategorie MALE se středním dostupem a velkou vytrvalostí. Takovým typem dronu byl izraelský heron, od jehož nákupu se ale ustoupilo. Náčelník generálního štábu to vysvětlil tím, že cena příliš stoupla a v daném okamžiku jsou jiné priority.

ANO odmítá stamiliardový nákup F-35

Se stroji páté kategorie se však dále počítá. Mají nahradit lehké bitevníky L-159 Alca. „Operační schopnosti podzvukových bojových letounů (L-159) takřka vylučují jejich použití v současných konfliktech s vyšší intenzitou,“ uvedl Řehka.

Úkoly taktického letectva mají být tři - zabezpečení vzdušného prostoru ČR a v případě vojenského střetu „vybojování a udržení vzdušné nadvlády a podpora pozemních speciálních sil“. S plněním těchto úkolů se počítá i v rámci aliančních operací.

Armáda ČR má na všechny aktivity NATO, tedy nejen na air policing a ochranu vzdušného prostoru Aliance, ale i na útoky na pozemní cíle, vyčleňovat roje. To se nedělalo jen proto, že pořízení pouhých 14 gripenů bylo bráno jako provizorium a takto malý počet byl určen jen na air policing. „Nepotřebujeme nové zadání,“ zaznělo na generálním štábu, „jde o návrat k tomu, co už bylo.“

Návrh podoby taktického letectva plyne z nezávislé studie organizace Joint Air Power Competence Center NATO z roku 2020, kterou si armáda vyžádala.

Armáda doporučuje F-35

Generální štáb současně uvedl, že doporučuje pořízení strojů Lightning II, i když jeho zástupci uvedli, že mohou dát pouze doporučení, neboť jde o politické rozhodnutí.

Na dotaz Novinek, o jakou půjde verzi, zaznělo, že „o poslední zrovna vyráběnou“, tedy minimálně Block 4 s novými upravenými motory a výkonnějším radarem a palubní elektronikou. Má mít také větší pumovnici, takže se do ní vejde více raket.

První zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč volbu zdůvodnil slovy: „Jedním z hlavních kritérií byl další rozvoj Armády ČR. Bude to hlavní driver rozvoje AČR.“ Dodal, že děla a pásová bojová vozidla se už pořizují, modernizuje se protivzdušná obrana a už se rozhoduje o tancích. Podle něj se řešilo, jestli to nezabrzdí rozvoj dalších složek armády.

Řehka uvedl, že během deseti let, kdy se bude splácet pořizovací cena vzhledem ke garanci dvouprocentních výdajů na obranu, nebudou roční náklady na pořízení nových strojů ročně tvořit ani deset procent rozpočtu resortu.

Provozní náklady F-35 jsou vyšší

Velitel letectva Petr Čepelka upřesnil, že se porovnávalo sedm typů letadel. Kromě F-35, což byl jediný stroj páté generace, pak ještě americké stroje F-16, F-15 a F-18, nejmodernější verze švédského JAS 39 Gripen, Eurofighter Typhoon a Dassault Rafale. Zdůraznil, že posuzování bylo velmi důkladné.

„U jednomotorových letounů vychází nákupní cena podobně, u dvoumotorových je vyšší,“ řekl Čepelka. Stroj páté generace tedy nevychází dráže, protože se ho vyrábí velký počet kusů, má jich být dodáno celkem na 3000, což snižuje jednotkovou cenu, neboť se náklady na vývoj rozloží do více kusů. Ostatní typy až na F-16 se vyrábějí jen v menších stovkách kusů. Proč je ale jejich cena taková, jasné není.

Testovací pilot popsal létání s F-35.

V případě F-35 ovšem budou vyšší provozní náklady. Při analýze využití do roku 2069 by měly být vyšší zhruba o čtvrtinu. Armáda to ovšem nepovažuje za podstatné, protože získá „desetinásobné“ možnosti, což je zřejmě metafora.

Pilot gripenu Jaroslav Míka popsal, že při cvičení, jehož se účastnily gripeny a F-35, bylo stroj F-35 takřka nemožné odhalit, a pokud se to povedlo, tak až příliš pozdě, kdy už by byl gripen sestřelen. To je důsledek technologie stealth. Zmínil přitom, že na manévrech i při air policingu mají F-35 ještě namontované koutové odražeče nebo podvěšené rakety, takže je jejich radarový odraz větší, i přesto jsou špatně detekovatelné.

Odstrašování

Výhodou je také odstrašující schopnost F-35, zdůraznilo armádní velení. Česká republika v žádném případě neuvažuje, že by se zapojila do programu NATO nuclear sharing, kdy mohou národní armády nosit americké jaderné zbraně, což vyloučila už dříve ministryně obrany Jana Černochová. Čistě z technického hlediska ale F-35 mohou nést jaderné bomby a Rusko si toho je vědomo.

Výhodou F-35 má být i to, že stroje budou použitelné na bojišti i po roce 2040, zatímco stroje 4,5. generace by se zřejmě musely opět obměňovat.

Resort získal nabídku na nákup Gripenů E/F, kdy by si armáda mohla zdarma ponechat stávající pronajaté JAS 39 C/D. To by ale stejně znamenalo dokoupit další Gripeny E/F, které by nahradily dosluhující verzi C/D. „V porovnání nám vychází F-35 efektivnější a logičtější. Důvodem je delší použitelnost strojů páté generace a také to, že jsou všechny vybavené senzory, které se jinak musejí dokupovat zvlášť a podvěšovat,“ píše generální štáb.

Pokud by ČR koupila F-35, nedorazí první letouny v roce 2027, kdy končí pronájem gripenů, jenž lze prodloužit do roku 2029, jak se původně uvádělo, ale až v roce 2030. Švédské letouny se tak budou používat až do roku 2035. Pokračování služby gripenů se dojednává a podle generálního štábu to vypadá nadějně.