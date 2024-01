Švihlý pochod: V Brně měli rekord, poctu Monty Pythonům vzdala i Praha či Budějovice

„Už jsem byl trochu na pochybách, jestli do toho jít, přece jen už dávno nejsme studenti. Ale pak jsme to z nostalgie udělali. No a u toho ta nostalgie jen zesílila, takže proto jsme se dnes sešli znovu,“ smál se Jandora na brněnském pochodu.

Úřady původně akci řadily pod demonstrace, ale už před pár lety recesisty přesunuly do škatulky kulturní akce. „Když jsme to dělali poprvé, byla to vysloveně sranda. Sociální sítě teprve začínaly a bylo cool udělat něco takového. Později nám to ale začalo dávat větší smysl v tom, jak je to vtipné a neobvyklé. A navíc po těch letech s organizací už není taková práce,“ usmál se Jandora.