Svíčkami zavěšenými nad řekou Moravou prozářili lidé z Kostelan unikátní most

„Přijeli jsme ze Zlína. O tomto krásném zvyku víme už mnoho let a je nádherné, jak se spojí patnáct a více lidí a věnují svůj sváteční čas přípravám obrazců, které jsou každý rok jiné. Letos je to pšeničný klas a je jasné, co symbolizuje. Sounáležitost s lidmi z Ukrajiny, která už od února čelí ruské agresi,“ řekla Právu Petra Holubová ze Zlínska. Jen vloni a předloni se tato oblíbená akce kvůli koronavirové pandemii neuskutečnila.