Superluxusní auta na firmu. Státní kasu to stojí miliony

„Nejde o žádnou závist ani o zamezení nakupování. Jde o to, aby se to nezneužívalo a narovnalo se podnikatelské prostředí. A zároveň aby se získaly dodatečné finanční prostředky na pomoc lidem a firmám,“ míní Středula. Upozornil přitom, že zaměstnanec si auto do nákladů dát nemůže, a to ještě bez DPH, i když mu vůz slouží pro dosažení příjmu.