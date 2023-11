Stop předjíždění kamionů. Na D1 už i se značkami

Značky byly rozmístěny v obou směrech na úsecích D1 mezi exity Humpolec a Jihlava-Pávov (90. až 112. km) a Velké Meziříčí-východ a Kývalka (146. až 182. km). Zákaz předjíždění pro kamiony platí od šesté hodiny ráno do desáté hodiny večer. Další úseky by měly být vyznačeny po Novém roce, jakmile proces projde správním řízením resortního ministerstva.

„Zejména úsek přes Větrný Jeníkov jsme chtěli stihnout do zimy,“ připomněl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Jan Rýdl zdejší kritická místa.

Vítá to i zdejší policie, jak potvrdila její mluvčí Dana Čírtková. Jak dodala, optimální by bylo co nejdřívější rozšíření značek také v navazujícím úseku mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím, jehož součástí je i zrádná oblast u Řehořova.