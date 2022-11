Stěžuje si na pokutu za hašení bez povolení v Hřensku. Úřad ho však řešil opakovaně

Soukromý pilot, jednatel společnosti Heli4U a nově také zastupitel Orlové za SPD s podporou Trikolóry Jiří Vlk z Karvinska po vypuknutí červencového požáru v Hřensku se svým jednomotorovým vrtulníkem Bell 206 a bambi vakem o objemu 407 litrů během osmi letů shazoval vodu do plamenů. Přiletěl na pozvání hasičů, s nimiž má smlouvu, a dělal to zdarma.

Vlk s pokutou nesouhlasí a hodlá se hájit, považuje to za konkurenční boj. Jedním z argumentů podle jeho slov je uzavřená smlouva mezi společností Heli4U a moravskoslezskými hasiči, kdy už v minulosti jednou v Ostravě pomáhal letecky hasit a u úřadu mu to prošlo.

„S hasiči trénujeme, máme na to všechny potřebné předpisy, abychom s nimi v tomto rozsahu mohli trénovat, a v podstatě už jsme byli nasazeni do požáru, hasili jsme v Ostravě. Přestože se to konkurenci nelíbilo, tak úřad vydal stanovisko, že jsme nic neporušili. Na základě toho stanoviska jsme byli hasit i v Hřensku,“ uvedl Vlk.

Média vše vztáhla k jeho počínání v Hřensku, avšak problém je zdá se rozsáhlejší s ohledem na několikerá řízení na ÚCL kvůli možné kvůli absenci různých oprávnění, ať už u firmy či samotného pilota Vlka, který bez licence komerčního pilota nemůže fakticky létat pro nikoho jiného než sebe či převážet ve vrtulníku cizí lidi, a to bez ohledu na to, jestli zdarma nebo ne.

Zdarma nebo ne, ani tímto způsobem to podle Hezkého z ÚCL firma dělat nemůže. „Heli4U nemá letecké práce. To je základní problém, ať to pro ně letí kdokoliv, s komerční licencí nebo ne, tak je to jedno, protože tohle ta firma nemá,“ sdělil mluvčí na redakcí předložené Vlkovo tvrzení, že firma má oprávnění a on není jediným pilotem společnosti, takže pro hasiče může létat některý z „desíti“ dalších pilotů.