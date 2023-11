Sport místo prášků. Předepisovat by ho mohli lékaři jako léčbu

„Hledáme cestu, jak to dostat do systému, aby to bylo indikováno odborníkem a mohl to předepisovat například praktik,“ uvedl ministr. Zahrnuto by to mohlo být v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou chce předložit příští rok. „Umím si představit, že to bude nabízeno třeba dětem, které mají nadváhu,“ dodal Válek.