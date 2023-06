Selhání srdce v těhotenství? Stále častější problém, o kterém se příliš neví

Těhotenství s sebou nese větší zátěž pro celý organismus, včetně srdce. „Jedná se zejména o vyšší hemodynamickou zátěž. To znamená, že srdce musí přečerpávat větší objem krve, protože v době těhotenství se její množství zvýší. Proto může v tomto období dojít k odhalení srdeční choroby, která se do té doby vůbec nijak klinicky neprojevovala,“ vysvětluje profesor Jan Krejčí, přednosta I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Jednou z nejnebezpečnějších srdečních komplikací v době těhotenství nebo těsně po porodu je tzv. peripartální kardiomyopatie. Objevuje se až na konci těhotenství, a to často u žen, které do té doby žádné potíže se srdcem neměly. Vede přitom k těžkému srdečnímu selhání – tedy stavu, kdy srdce není schopné přečerpávat potřebné množství krve do všech částí těla.