Spor o členství v Sociální demokracii znovu projedná justice

Sporem Sociální demokracie a Richarda Bednaříka o samotné členství v partaji se musí znovu zabývat Nejvyšší soud. Plyne to z rozhodnutí Ústavního soudu, který podpořil stížnost politické strany. Nejvyšší soud by měl podle verdiktu posoudit míru zasahování státu do vnitřních záležitostí polických stran.

Foto: Právo Předseda Sociální demokracie Michal Šmarda.