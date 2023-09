Souček si v čele České televize oproti Dvořákovi polepší o 47 000 korun měsíčně

Souček se ujme funkce na šestileté období na začátku října. Ve středu spolu s Dvořákem radu informovali o postupu předávání agendy. Mělo by být dokončeno do konce září, kdy po 12 letech skončí Dvořák ve funkci.

ČT letos hospodaří s rozpočtem 7,4 miliardy korun. Její hospodaření by do budoucna mohlo zlepšit navýšení koncesionářského poplatku. Návrh takzvané velké mediální novely, na kterém se shodli zástupci vládní koalice, počítá s navýšením o 25 korun na 160 korun měsíčně od začátku roku 2025. Proti navýšení koncesionářských poplatků se vymezují komerční stanice, které se bojí pokřivení reklamního trhu.

Souček s mediální novelou spojuje další rozvoj ČT. „Reálná hodnota výnosu televizních poplatků radikálně padá, a pokud bychom tedy měli dodržet dlouhodobé plány, tak by to v příštím roce znamenalo výrazné omezení výroby pořadů. Museli bychom také výrazně propouštět,“ uvedl k jejímu možnému nepřijetí.

Coby generální ředitel by Souček rád navázal užší spolupráci s Českým rozhlasem a ČTK, rád by také posílil roli streamovací platformy iVysílání a chtěl by více akcentovat zahraniční tvorbu.