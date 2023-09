Komerční televize se bouří proti plánu na zvýšení koncesionářských poplatků

Rozšířit by se měl i okruh poplatníků. Nově by se platilo i za další zařízení, přičemž platba by zůstala na úrovni domácnosti bez ohledu na počet zařízení.

„V současné ekonomické situaci považujeme za zcela nesprávné řešit nejprve navyšování poplatkového financování, aniž by bylo přesně definováno a známo, na co mají být vyšší prostředky v rozpočtu České televize potřebné a v jaké výši,“ uvedla prezidentka AKTV Klára Brachtlová.

Televizní poplatek je na stávající úrovni 15 let, přičemž podle ministra se jeho reálná hodnota snížila na 72 Kč. V případě rozhlasového poplatku, který se nezvyšoval 18 let, je reálná hodnota poloviční.

„Pouze v případě, že by z této diskuse vyplynulo, že stávající rozpočet není dostatečný, má smysl odborná debata o tom, jak by bylo možné chybějící prostředky do rozpočtu doplnit,“ uvedla AKTV ve svém stanovisku s tím, že předložený návrh je nepřiměřený a neprojednaný a narušil by stabilitu trhu.